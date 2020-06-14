تطهير 85 ألف موقع في المدن السعودية من كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم، أنها أنجزت أعمال تطهير أكثر من 85 ألف موقعاً على مستوى كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ وذلك لضمان حماية صحة أفراد المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الفرق الميدانية المختصة نفذت حملات مكثفة لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وشارك في هذه الحملات نحو 9 آلاف فرد من عمال إصحاح بيئي ومسؤولين بين مشرفين ومراقبين ميدانيين.

وتتزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا.

وجرى وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق، وتوفير مواد التطهير والكمامات والقفازات للمتسوقين.