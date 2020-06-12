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محمود مسلم

"ملتزمش بالكمامة".. رجل ينقل عدوى كورونا لـ 10 من زملائه في السعودية

كتب:

وكالات
12:57 م | الجمعة 12 يونيو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية عن قيام رجل بنقل عدوى كورونا لـ10 من زملائه في العمل، الذين من المحتمل قد نقلوا العدوى لأقربائهم، جراء عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس.

ونقلت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة "عش بصحة"، عبر حسابها "تويتر"، إن عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة، تسبب بنقل العدوى إلى 10 أشخاص داخل أحد مراكز العمل وأن فحص كورونا لا يزال جاريًا مع المخالطين من ذويهم، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 3733 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة، وتعافي 2065 حالة. 