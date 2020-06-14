تبدأ بتحرير محضر بالقسم.. خطوات يجب اتباعها عند فقد كارت شحن الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين، الإجراءات التي يجب اتباعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الإجراءات، وفقا لما أعلنه جهاز التنظيم استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات التي يجب اتباعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء

يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتباعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

ـ يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه، التوجه لقسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

ـ التوجه بعد ذلك للإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد، ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه للإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية او عقد إيجار موثق).

ـ سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، واستلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت لتفعيل الرصيد على الشبكة، ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة .

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.