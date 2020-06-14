ألمانيا تترقب إطلاق تطبيق للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا

تبدأ ألمانيا استخدام التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا، التلاثاء المقبل، بتزامن مع رفع حدودها مع دول الجوار الأوروبية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فان التطبيق المعتمد من قبل الحكومة الاتحادية سيتم إطلاقه الثلاثاء، وذلك بعد أن أُجريت الاختبارات على التطبيق وأظهرت نتائج إيجابية.

ويهدف التطبيق إلى تحسين إمكانيات التعرف على سلسلة الإصابات بفيروس كورونا، وسيعمل على عدم السماح بمعاودة انتشار الفيروس بقوة من أخرى مع تخفيف الأنشطة في الحياة العامة.

ويمكن لحاملي الهواتف الذكية أن يقرروا طوعاً ما إذا كانوا سيثبتون التطبيق على هواتفهم أم لا، ويمكن لاحقاً إبطال مفعول التطبيق أو إزالته من الجهاز.

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقاما تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.

وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.