"الأطباء العرب" يطلق حملة للتبرع بالدم مع تفشي كورونا

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة إلكترونية للحث على أهمية التبرع بالدم، لاسيما تبرع المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ببلازما دمهِم لمساعدة المصابين، وذلك في ظل تفشي الفيروس على مستوى دول العالم.

وتأتي حملة التوعية التي أطلقها مركز "وعي"، بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، واختارت المنظمة هذا العام شعار: "تبرع بدمك واجعل العالم مكاناً أوفر صحة".

وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح اليوم، أهمية التبرع بالدم بشكل منتظم، للإسهام في إنقاذ حياة الكثيرين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وتتضمن حملة مركز "وعي"، منشورات وإرشادات لتوعية الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأهمية التبرع بالدم، والفوائد الصحية للتبرع والإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد التبرع.