الجامعة العربية تناقش تأثيرات كورونا على سوق العمل في المنطقة

ينظم القطاع الاقتصادي بالأمانة العام لجامعة الدول العربية ندوة افتراضية حول "تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية" يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من بينها منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد الخبراء العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية.

وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، إن تفشي كورونا المستجد "كوفيد-19" ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة، ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته عظيمة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية وبخاصة الفئات الأكثر تضرراً من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذلك لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها.

وأضاف عبدالقادر، أن الندوة ستناقش عددا من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، الأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة كورونا المستجد والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة ودور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وستناقش أيضا دور المنظمات الدولية في مواجهة أزمة كورونا المستجد والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها.