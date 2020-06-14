محافظة تركية تقيد الخروج والدخول قبل بدء احتجاجات حزب الشعوب الديمقراطي

بعد دعوات حزب الشعوب الديمقراطى لعمل مسيرات احتجاجية اعتراضاً على اعتقال نواب البرلمان التابعين للحزب قامت محافظة أضنة، تقييد دخول وخروج المجموعات من وإلى المدينة بهدف المشاركة في الاحتجاجات، باستثناء نواب البرلمان، لمدة 15 يومًا اعتباراً من يوم الاثنين 15 يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم حظر التجمعات والمظاهرات والمسيرات لمدة 15 يومًا.

وقال المحافظ فى بيانه تعقيباً على ذلك القرار إنه من المعروف أن هناك دعوات فى بعض مناطق أضنة للتجمع إعتراضاً على قرار الحكم على نواب البرلمان التابعين لحزب الشعوب الديمقراطى ونائب حزب الشعب الجمهورى، ولكن، فقد تكون هناك توترات بين المجموعات المتظاهرة، وقد تحدث أعمال شغب بالشوارع، وقد يتعرض النظام العام والأمن للخطر، أيضاً شوف يزداد الاتصال بين الأشخاص بطريقة قد تساعد فى إنتشار فيروس كورونا.