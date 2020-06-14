الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على إقامة علاقات متينة مع الكويت

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات متينة مع دولة الكويت انطلاقا من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح قوله لدى لقائه بوزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدين في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل.

وأكد صالح، أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، معتبرا أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" تتطلب من دول المنطقة التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

ونقل وزير الخارجية الكويتي، إلى الرئيس العراقي دعوة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت ووعد الرئيس العراقي بتلبيتها في أقرب فرصة.