ريال مدريد يواجه إيبار.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ريال مدريد يسعى إلى ملاحقة غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر قمة الدوري الإسباني "لا ليجا" بفارق 5 نقاط، بمواجهة قوية مساء اليوم، عقب عودة الدوري بعد توقف اقترب من 3 أشهر، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره إيبار، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الإسباني، وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها موعد مباراة ريال مدريد وإيبار والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

ريال مدريد وإيبار.. موعد المباراة اليوم

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إيبار في تمام السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، الموافق 14 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار

من المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ضد إيبار، عبر قناة "بي إن سبورت hd3"، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق إيبار المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة.

ويخوض الملكي مواجهة إيبار على معلب ألفريدو دي ستيفانو، الذي يقع المدينة الرياضية لريال مدريد، ويتسع إلى نحو لـ6 آلاف مشجع، بعدما فضلت إدارة الملكي الانتقال له بعد قرار إقامة المباريات من دون جماهير، إضافة إلى وجود تجديدات في المعقل الرئيس لريال مدريد "سانتياجو برنابيو".

ويعاني النادي الملكي من غيابات سيكون لها تأثير على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، إثر إصابة لوكاس فاسكيز؛ بحمل زائد في العضلات، ما دفع زيدان إلى اتخاذ قرار إبعاده عن قائمة ريال مدريد في مباراة اليوم، لينضم إلى قائمة المصابين"لوكا يوفيتش، وماريانو دياز، وناتشو فرنانديز".

وفي مواجهة، اليوم، يتسلح الملكي بالبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو، بعد غياب طويل عن المستطيل الأخضر.

تشكيل ريال مدريد في مواجهة إيبار اليوم

وأعلن ريال مدريد تشكيل للاعبيه لخوض مواجهة إيبار في الدوري الإسباني، مساء اليوم، وتضم القائمة.

في حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

وفي خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – خافي هيرنانديو.

وفي الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس – إيسكو.

وفي الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – براهيم – فينيسيوس – رودريجو.