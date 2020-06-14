محافظ القاهرة: 254 درجة تنسيق الثانوي العام 2021

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل الأولى تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة ، والمرحلة الثانية من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة والمرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين .