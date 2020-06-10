مدير "تعليم الإسماعيلية" ينفي تحديد درجات تنسيق التعليم الثانوي العام

نفى الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ما تردد حول تحديد درجات القبول بالمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الإعلان عن التنسيق للمرحلة الثانوية " عام - فني " سيتم من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وصفحة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للتعليم الإسماعيلية.

وتابع قبيصى، أنه تم دراسة احتياج المدارس الثانوية المختلفة عام أو فني إلى جانب المدارس النوعية مثل المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب المدرسة الفنية للتمريض وسيتم الإعلان عن التنسيق بشكل كامل وبشفافية كاملة أمام الجميع.

جدير بالذكر، بأن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 23103 طالبا وطالبة حضر منهم 22892 طالبا وحققت إدارة فايد أعلي نسبة نجاح بنسبة 99.75 %.