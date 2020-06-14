تنفيذ مشروع لرفع كفاءة محطة معالجة مياه بورفؤاد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بور فؤاد، والتى تقدر طاقتها التصميمية بـ37500 مترًا مكعبًا فى اليوم.

وشدد "عصمت" خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة بمدينة بورفؤاد شرق القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقًا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة.

وأكد "عصمت" ضرورة المتابعة المستمرة، وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية، لضمان سير الأعمال وفقا للتوقيتات، المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

كما شملت الجولة، متابعة أعمال التطهير لخزان المياه الاستراتيجي المغذي لمحافظة بورسعيد سعة 50 ألف مترًا مكعبًا، باعتباره أهم عناصر منظومة الإمداد بالمياه للمحافظة والذي يتم تشغيله حال الطوارئ المختلفة لضمان استمرار تغذية مياه الشرب للمواطنين بمحافظة بورسعيد دون توقف.