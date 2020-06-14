لمواجهة كورونا.. المغرب يدعم 15 دولة أفريقية بمستلزمات طبية ووقائية

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول أفريقية، لدعم إجراءاتها التي تهدف إلى التصدي لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المغرب، في بيان، إن هذه المساعدة تهدف إلى دعم الدول الأفريقية الشقيقة في ما تقوم به من جهود ضد "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة المغربية، أن شحنات المساعدات التي أمر بها الملك محمد السادس، تضم 15 دولة أفريقية؛ منها موريتانيا والسنغال وجزر القمر والنيجر وتشاد.

وتضم قائمة الدول التي تشملها المبادرة المغربية، بوركينافاسو والكاميرون والكونغو وإسواتيني، وغينيا ومالاوي والكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو وتنزانيا وزامبيا.

وتتكون المساعدات، من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، إضافة إلى 30 ألف لتر من المطهرات الكحولية و75 ألف علبة من "كلوروكين" و15 ألفا من "أزيتروميسين".

وشددت الخارجية المغربية، على أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، في 13 أبريل الماضي، باعتبارها نهجا عمليا وموجها نحو العمل لصالح البلدان الإفريقية الشقيقة.

جدير بالذكر أن جميع المنتجات والمعدات الواقية المكونة للمساعدات الطبية المرسلة الى الدول الأفريقية جرى تصنيعها في المملكة المغربية، بواسطة شركات مغربية، وهي مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.