بـ568 نائبا بالانتخاب.. البرلمان يوافق على التشكيل الجديد لأعضائه

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال على تشكيل مجلس النواب ,الوارد بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النوابووفقا للنص الذى تم الموافقة عليه ، يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان النائب سلامة الرقيعى قدطالب فى مقترحه بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب لنحو ،600 نائبا.