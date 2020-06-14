تشريعية النواب لـ"عبدالعال": ناقشنا كل قانون في 8 ساعات.. والأخير: مش عاوز ثغرات

قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موجّها حديثه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "علمتنا كثيرا، واعتقد أنّه وصل إليكم أن اللجنة استغرقت نحو 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين".

وأضاف النائب: "كنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أي مصلحة، ويشهد الجميع أنّنا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناء على طلبات زملائنا من المعارضة، وحاولنا تقديم عملا تاريخيا.

ورد عبدالعال، قائلا: "لا أقول إنّ اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، لكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأي جزئية هنا أو هناك يجب أن نستوفيها حقها".

وتابع الطماوي: المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة، ليسارع عبدالعال: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر مهم".