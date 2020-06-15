امتحانات التخرج.. الطلاب ينتظرون اجتماع "الأعلى للجامعات" 20 يونيه لتحديد مصيرها

أيام قليلة، وينعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لطلاب السنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس، وكذلك الاطمئنان على جاهزية الجامعات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، الانتهاء من جميع الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد فترة الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، موضحين أنه تقرر تخفيض أعداد الطلاب للجان الامتحانات إلى الثلث، فضلا عن تقليل عدد ساعات الورقة الامتحانية، ومراعاة احتوائها وتضمنها جميع المقرر.

ومن ناحيتهم، أوضح عدد من طلاب الجامعات، أنهم في انتظار القرارات النهائية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للمجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده السبت المقبل، مطالبين بضرورة تطبيق أشد معايير السلامة والوقاية التي تحقق المحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

وطالب عدد من أساتذة الجامعات، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في حال تطبيق الامتحانات تحريرا، مشددين على ضرورة تأجيلها لبعد منتصف يوليو المقبل.