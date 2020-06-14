"خبط راسها في الحيط".. تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة للمرة الثانية تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب فى وفاة زوجته، بعدما تعدى عليها بالضرب حتى الموت بدار السلام.

واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، وقال للقاضي: "أنا ندمان على جريمتي سامحوني".

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتهم "س. ا" 32 سنة، اعتاد ضرب زوجته بسبب خلافات أسرية وتقاعده عن العمل فترات طويلة.

وعن يوم الواقعة، أوضحت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته بسبب رفضه الإنفاق عليها ومطالبته لها بالعمل، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب المبرح ورطم رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من الكشف الطبي الأولي إصابة المجني عليها بنزيف داخلي وكدمات في أنحاء جسدها وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.