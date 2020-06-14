خلال 24 ساعة.. ضبط 36 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات وتنفيذ 49050 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 36 قطعة سلاح نارى، بحوزة 35 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية .

(6) بنادق خرطوش.

(24) فرد محلى.

(94) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (152) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49050) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(177) حكم جناية.

(14588) حكم حبس جزئى.

(3102) حكم حبس مستأنف.

(24143) حكم غرامة.

(7040) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (114) قضية مخدرات بحوزة (124) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (968,14 كيلو جرام- 20 شجيرة).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (655,3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (097,1 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (235 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (690 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (955 جرام).

عدد (793) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (267) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (15093) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (69) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.