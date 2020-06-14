"العاملين بالإسعاف": ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 5 شهداء و160 مصابا

كشف وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن آخر إحصائية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من العاملين في هيئة الإسعاف المصرية، حتى تاريخ اليوم.

وقال سرحان في تصريحات له، إن عدد المصابين من أطقم الإسعاف وصل إلى 160 حالة إصابة، و5 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المصابة من أسر العاملين وصلت نحو 50 حالة إصابة، وحالتي وفاة.

وأضاف رئيس النقابة، أن نسبة الإصابة بالإسعاف، هي الأكبر من بين الفريق الطبي، وذلك مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر، مطالبًا بضرورة تحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات الكورونا وبنفس المستلزمات الطبية.

وأكد أهمية إلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة، مع ضرورة زيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات.