"الطب الشرعي" عن قتيل القنطرة غرب: احتمال الانتحار وارد بنسبة كبيرة

قام فريق من النيابة العامة، اليوم، بمعاينة جثة قتيل القنطرة غرب، وحضور تشريح الجثة، وتبين من خلال التقرير المبدئي أن القتيل تلقى طعنات بالبطن وجرح قطعي بالحنجرة.

وأظهرت المعاينة الأولية للطبيب الشرعي، أن القتيل في العقد الثالث من العمر، وأنه مصاب بطعنة بالبطن وجرح قطعي بالرقبة، مع احتمالية إحداث القتيل الإصابات بنفسه بعد طعن المصابين.

تم تشريح جثة القتيل، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية للقتيل من المعمل الجنائي.

وكان المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات بالإسماعيلية، قد أمر بhنتداب فريق النيابة العامة بمعاينة موقع حادث انتحار مواطن بالقنطرة غرب، بعد محاولته قتل أسرته بالكامل فجر الجمعة، بمنطقة نمرة 2 بالقنطرة غرب.

وقالت مصادر أمنية، إن فريق النيابة العامة برئاسة يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية انتهى من معاينة المنزل الذي وقعت به الجريمة.

كما استمعت نيابة القنطرة برئاسة محمد العبودي إلى أقوال الجيران وشهود الحادث، وطالبت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، ومتابعة حالة المصابين بالمستشفى العام، وسؤالهم عقب تحسن حالتهم الصحية.

وكان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب بالعثور على رجل مقتول بالطعن، وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الأب يدعى "م.ا.ا"، وشهرته حمادة 35 سنة، "سائق توك توك"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه.

كما تبين وجود شروع في قتل طفلتيه، "تسنيم" 6 سنوات، و"جنا" 4 سنوات، واللتان أصيبتا بطعنات، بينما خضعت الزوجة وزوجه شقيق الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتهما.