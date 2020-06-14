وزير السياحة: لا تسامح مع الفنادق المخالفة لشروط الفتح

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه بالنسبة لضوابط عاملة للمنشآت الفندقية، فإن المنشآت لن تفتح إلا بعد الحصول على الترخيص، وهو عبارة عن توقيع ثلاثي من السياحة والآثار والغرفة الفندقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "حال المخالفات لن يكون هناك أي تسامح، ومن لم يحترم التباعد في الفيديو المنتشر أوقفنا نشاطه، لأن دي سمعة مصر السياحية".

وتابع: "كل مدير منشأة أو موقع أثري سيوقع بالمسؤولية، وهناك لجان ستفتش بشكل منتظم، وشركات دولية أجنبية متخصصة في السلامة الصحية بتتابع معنا إجراءات التفتيش".

وأردف: "النظافة والتهوية والتعقيم والتخلص من النفايات بشكل آمن وتطوير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم وتنظيف دورات المياه، وإجراءات التعقيم، ووالمصاعد بـ50% فقط من حمولتها، والمدة البينية لحصول العاملين على إجازة هي 60 يومًا في المدن السياحية لعدم نقل العدوى إلى وادي النيل".