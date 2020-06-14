محامي وريث أحمد زكي: محمد رمضان لم يتواصل معنا بشأن مسلسل الإمبراطور

أكد المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الشرعي والوحيد للفنان أحمد زكي، أن الفنان محمد رمضان لم يتواصل معه بشأن تحويل حياة "فتى الشاشة الأسمر" إلى عمل درامي.

وقال "بلال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن وريث أحمد زكي ليه لديه مانع من تجسيد محمد رمضان لبطولة المسلسل، بشرط إنهاء كافة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق المادية للوريث، قبل البدء في مسلسل "الإمبراطور".

ورحّب بلال عبد الغني، بشراء محمد رمضان، لشقة الفنان أحمد زكي، بمنطقة المهندسين، إن كان لديه رغبة في ذلك الأمر، مؤكدًا أن "رمضان" يُدرك جيدًا قيمة "الإمبراطور" وتاريخه الفني كله، فضلًا عن أنه يستطيع التصوير فيها بعض مشاهد المسلسل، حال الاتفاق على تفاصيله كافة.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".