نبيل الحلفاوي يعلق على هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي": جديدة دي

تداول رواد تويتر، هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي"، الأمر الذي اعتبره البعض غير مبرر وغير مفهوم.

وعلق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على تداول الهاشتاج بين رواد تويتر، قائلا: "نبعد شوية عن الضغوط.. في حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز "رمضان أفضل من أحمد زكي" طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان.. جديدة دي".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تصدر هاشتاج بعنوان "محمد رمضان أفضل من أحمد زكي"، تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث أقام عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقارنة فنية بين الراحل أحمد زكي، ومحمد رمضان، وذلك عقب تصريح الكاتب الكبير وحيد حامد، عن التطرق لتقديم عمل درامي خلال الفترة المقبلة، يُقدم حياة "زكي"، ويجسد بطولته "رمضان".