رئيس جامعة دمنهور: تنفيذ المشروعات البحثية وفقا لأهداف خطة التنمية

عقد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الجامعة من خلال تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث ناقش خطة التطوير والنهوض بجميع كليات الجامعة من خلال خطة بحثية بكل كلية، على أن تكون خادمة للمجتمع وقابلة للتنفيذ.

وأشار "صالح" خلال الاجتماع إلى الدور المهم الذي تقوم به المشروعات البحثية لزيادة الدخل وبناء الجامعات وتطويرها، ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية تقديم كل كلية لتقرير بالمشروعات البحثية الموجودة بها، والوصول إلى المعدل المطلوب تحقيقه من الجهات المانحة، وتقييم كل فريق بحثي بكل كلية وتكريمه، وذلك لتنشيط العمل وزيادة معدلات الأداء داخل الجامعة وخلق روح المنافسة بين فريق العمل واستثمار طاقتهم وقدرتهم وتبادل الخبرات بينهم.