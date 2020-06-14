وزير السياحة: تشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية

تحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن إجراءات عودة الأنشطة في المنشآت السياحية والفندقية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المصاعد بنسبة 50% من طاقة استيعابها مع التعقيم، وعدم التلامس لمنع انتقال العدوى، مع التعقيم المستمر لجميع نقاط التلامس، وإتاحة المناديل الورقية وسلات المهملات.

وتطرق وزير السياحة العناني خلال مؤتمر صحفي، إلى إجراءات السلامة الصحية للعاملين بالمنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف.

وأشار إلى أن التشغيل سيتم بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية مع الحرص على قياس درجة حرارة الموظفين بشكل يومي، وإتاحة أدوات شخصية والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، كما سيتم تسكين العاملين بنسبة 50% من سعة الغرف.