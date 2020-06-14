سميرة سعيد في زمن كورونا: الحظر شجعني على الأكل شوية

نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" مقطع فيديو لها، وهي تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية داخل منزلها.

وعلقت سميرة سعيد على الفيديو قائلة: "الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".

كانت سميرة سعيد طرحت فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، التي طرحت منذ 5 سنوات، وظهرت سميرة سعيد في الكليب الذي أخرجه مدير أعمالها المخرج نضال هاني بإطلالة شبابية وعصرية.

وأوضح هاني أن تصوير الكليب استغرق بضعة ساعات، نظرا لأن العمل الأكبر في الكليب كان للمونتاج والتلوين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها سميرة سعيد كليب لأغنية عقب طرحه بسنوات عديدة، حيث فعلتها من قبل في أغنيات "إزاي أحب" و"ماعنديش وقت".