حلمي عبدالباقي عن العزل المنزلي: اكتشفت حاجات إيجابية كتيرة في ولادي

قال الفنان حلمي عبدالباقي، إنه يعيش جوًا لطيفًا مع عائلته، في العزل المنزلي، ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهر جودة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "سي بي سي": "اكتشفت حاجات إيجابية كتيرة في فترة الحظر، اكتشفت إيجابيات في ولادي، بدأنا نقعد مع بعض ونتكلم أكتر ونحس إننا قريبين من بعض أكتر، وأنا شغال على نفسي كويس بسمع أغاني وبساعد في البيت، وبخش أعمل شاي وقهوة وهم بيطبخوا".

وتابع: "بتيجي فترات كتيرة ملل لأني واخد على الحركة، والفنان محتاج يروح للملحنين والموزعين، ولازم يبقى في مطبخ للفن، نقعد ونسمع مع بعض، ولدلوقتي بنشتغل على الواتساب، بيبعتوا لي أغاني وبسمع وبناقش الأغنية".

وأشار، إلى أنه يتواصل مع أعضاء نقابة الموسيقيين، حيث أنه مسؤول عن الخدمات بالنقابة، ومنهم من يريد إجراء التحاليل والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية.