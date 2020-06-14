صورة.. رسالة وحيد حامد لـ"زكي": معا في كل شيء يا أحمد

تباينت آراء الجمهور، على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعداد الفنان محمد رمضان، لتجسيد حياة الفنان أحمد زكي، في عمل درامي، يحمل اسم "الإمبراطور" ومن المُفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد، قد كشف في تصريح سابق لـ"الوطن" عن المناقشات التي دارت معه بشأن كتابة المسلسل الذي سيلعبه محمد رمضان، حيث لم يتعاقد بشكلِ رسمي على المسلسل.

علاقة وطيدة، جمعت بين أحمد زكي ووحيد حامد، واللذان تعاونا سويًا في بعض الأعمال، إذ كان هناك نوعًا من الصداقة، وذلك ظهر واضحًا في الرسالة التي كتبها الكاتب الكبير لـ"فتى الشاشة الأسمر"، وظل "زكي" محتفظًا بها في مكتبه حتى رحيله.

وحصلت "الوطن" على صورة من الرسالة التي كتبها الكاتب الكبير وحيد حامد، للفنان أحمد زكي، على الوجه الآخر للصورة التذكارية التي التقطها برفقته، حيث كتب له بخط يده: "معًا في كل شيء يا أحمد.. الفرح والحزن.. الضيق والفرج.. الانطلاقة والفرج.. الحب بكل معانيه".

وكان الكاتب وحيد تعاون مع الراحل أحمد زكي، منهم فيلم البرئ عام 1985، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، ومعالي الوزير عام 2003.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".