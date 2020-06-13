وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكي في مسلسل بطولة محمد رمضان

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إنّ هناك مناقشات جمعته بالفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، مؤخرًا، بشأن التعاون سويًا في عمل درامي جديد، خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح "حامد" لـ"الوطن" أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تقديم حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في عمل درامي، ويُجسد البطولة محمد رمضان، مؤكدًا أن الأمر كان في سياق الاقتراحات، ولم يُتخذ خطوة جادة تجاهه بعد، ولا يعرف إمكانية خروج العمل للنور من عدمه.

وأشار إلى أنه يواصل العمل حاليًا على كتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، والذي سيأتي مكملًا للأجزاء السابقة والتي عرضت في 2010 و2017، حيث نجح في سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر ويستمر ذلك في الجزء المزمع البدء فيه خلال الفترة المقبلة.