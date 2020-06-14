وفاة مسن اعتدى عليه طفل بـ"مقشة" في بني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف برئاسة المستشار محمود يحيى، وبإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام، حجز طالب، إثر دخوله في مشاجرة مع مُسن، وإعتدائه عليه بـ"مقشة"، ما أدى إلى وفاته.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وسرعة تقديم تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوفاة شخص يدعى "ر . ع . م"، مقيم بمدينة بني سويف، ٦٦ عامًا، ونقله إلى مشرحة المستشفى، وكلف "صالح" إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية بقيادة المقدم مصطفى داوود رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، حدوث مشادة كلامية بين طفل يدعى "خ . أ . أ"، 14 عامًا، طالب، والمجني عليه، اعتراضا على قيام المتهم، باللعب أمام منزل الأخير وإلقائه بعض الأحجار الصغيرة.

وتبين من التحريات إقدام المتهم على الاعتداء على المجني عليه بعصا "مقشة"، ليسقط مغشيًا عليه ويتوفى بعدها، ويتم نقله إلى مشرحة المستشفى، قبل أن يتمكن ضباط مباحث قسم شرطة بني سويف من إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

وأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود تحريات رجال المباحث، وتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.