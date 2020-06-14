مد فترة التسجيل في التعليم المدمج وتلقي الأبحاث في جامعة بني سويف

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج رقم (150) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمستشار القانوني وعمداء الكليات ومدير المركز.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، بينها رفع جميع المحاضرات لبرامج التعليم المفتوح والمدمج على المواقع الإلكترونية، واستكمال الأنشطة الإلكترونية لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة بنظام التعلم المدمج، وانشاء وتفعيل بريد الكتروني جامعي لكل طالب من طلاب التعليم المفتوح والمدمج.

واطمئن رئيس جامعة بني سويف على استعدادات امتحانات الترم السابع والثامن "الفرق النهائية" لدارسي التعليم المفتوح. موجّها بمراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد والتعقيم، وتقليل عدد الطلاب بكل لجنة لـ12 طالبا، كما تمت الموافقة على مد فترة التسجيل بالبرامج والإعلان عن مواصفات الورقة البحثية لجميع برامج التعليم المفتوح والمدمج، وسيتم بدء تلقي الأبحاث اعتبارا من 10/7/2020 وحتى 25/7/2020.