ضبط 21 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مصنع بالدقهلية

ضبطت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، 21 طن مخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع مخلل، وأمر رئيس المركز بإغلاقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وخرجت الحملة بقيادة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، واستهدفت أحد مصانع المخللات بقرية "الطلمبات" بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 طن مخلل مشكل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتدني حالة النظافة العامة بالمصنع.

وبحسب بيان رئاسة المركز، أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس المركز، أنه لا تهاون مع أي شخص يعبث بصحة المواطنين، وأن الحملات الرقابية تتم بشكل مفاجئ ومتواصل، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.