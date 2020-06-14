سليمان وهدان: مجلس الشيوخ له اختصاصات استشارية واستراتيجية

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ من المحتمل يتم نقله خلال العام المقبل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم في مطلع عام 2021 لكن بسبب ظروف فيروس كورونا المنتشر من الممكن أن يتأجل هذا الأمر لفترة.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن مجلس النواب أيضا سيكون في العاصمة الإدارية لكن لم ينشئ حتي الآن ومقره القديم موجود في مجلس الشورى السابق.

وأضاف أنه من الممكن أن يتناوب مجلس النواب والشيوخ في حالة تعذر الإقامة الكاملة يناوبوا للجلسات ويكون أسبوع لكل منهم، مشيراً إلى أنه لا نستطيع تحديد موعد الإنتخابات حالياً لأنه يتم مناقشة قانون مجلس الشيوخ وبدأنا حالياً في مناقشة قانون مجلس النواب وتم الانتهاء من 21 مادة حتي الآن.

وتابع، أن شروط الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أن يتقدم لجهة الترشيح بالسي في الخاص به ومؤهلاته العلمية وخبراته الميدانية وأن يكون لا يقل عن 40 عاما، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية له وزوجته وأولاده القصر، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها.

واستكمل، أن التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2019 وضعت ضوابط لمجلس الشيوخ، والمجلس اختصاصاته بمراجعة القوانين، واختصاصات استشاريه وإستراتيجية.