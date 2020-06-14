الأعلى للإعلام: الأهلى والزمالك تعهدا بوقف التراشق بينهما

مَثُل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلي الناديين الأهلي والزمالك للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.

وقال المجلس في بيان له إنه قد تعهّد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وقد أعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أى تجاوزات.

وتابع: "وفي ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات يُعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهُّد به، وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والذي يحدده المجلس".