ممرضة تطوعت لرعاية مرضي كورونا في العزل المنزلي بأسوان: نتابع الجميع

قالت سحر علاء الدين، ممرضة، تطوعت لرعاية مرضى كورونا في العزل المنزلي بمحافظة أسوان، إن فكرتها في التطوع جاءت من خلال المبادرة عن طريق السوشيال ميديا، موضحة "تعرفت على المبادرة وتطوعت فيها وتوصلت مع المشرف على جروب معا ضد كورونا، وبالفعل تم قبولي ونزلت للتعامل مع الحالات ومعالجتهم ومتابعة حالتهم الصحية".

وأضافت علاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أنهم عبارة عن مجموعة تحت إشراف الدكتورة غادة نائبة المحافظ والمحافظ يقوم بالإشراف علينا.

وتابع، أنه يكون لدينا علم بإستغاثات الحالات المريضة بكورونا ويتم التواصل معهم وعمل الإسعافات الأولية لأي حالة من مرضي الكورونا والغزل المنزلي وتظبيط مواعيد العلاج معهم ومتابعتهم، مشيرة إلى أنه يتم متابعة جميع الحالات سواء الفردية أو المجموعة أو عائلة بالكامل.