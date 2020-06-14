سياحة البرلمان تحذر من تهاون السياحة فى مواجهة فيروس كورونا

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتصريحات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر التى أكد فيها إنه سيتم تطبيق إجراءات مشددة وصارمة على المنشآت السياحية التى حصلت على ترخيص لعودة النشاط ولن يتم التهاون مطلقا مع المخالفين وهناك 3 طائرات من بلجيكا قادم على متنهم الكثير من السائحين يوم 26 من الشهر الجارى اضافة الى تأكيده لـ 61 منشأة من الحاصلين على تراخيص بانه لن يتهاون مع أى مخالفة وأنه سيتم فتح السياحة على اسس سليمة ولن ندخل فى دائرة مفرغة وانشر الفيروس عندى.

وقال النائب عمرو صدقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ان اللجنة سوف تتابع عن كثب ومن خلال أعضائها بمختلف المحافظات خاصة المحافظات والمناطق والمدن السياحية والاثرية مدى التزام الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المواقع والمنشآت السياحية.

كما أشاد النائب عمرو صدقى بتصريحات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على الفيديو المنتشر والذى يظهر به عدد كبير من الأشخاص وهم يرقصون داخل فندق وتبين أنهم فى حفل وتأكيده بوجود لجنة تتحق فى الأمر وأنه اتصل بوزير السياحة مباشرة واللجنة مشتركة من مكتب وزارة السياحة وسيتم اتخاذ إجراء حاسم وقسمه بان هذا المنظر لن يتكرر تانى وطالب النائب عمرو صدقى من جميع المحافظين ان يكونوا على مستوى المسئولية بمواجهة جميع المخالفات بكل حسم وقوة وتطبيق القانون على الجميع دون اى استثناءات مؤكدا ان مخالفات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سيكون له اثار سلبية للغاية على سمعة قطاع السياحة.

وأكد ان لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سيكون لها مواقف حاسمة ومشددة ضد اى مخالفة تقع داخل اى منشأة سياحية يثبت عدم التزامها بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حال تباطؤ التنفيذيين فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها محذرا من اى تهاون بشأن هذا الملف.

تجدر الاشارة الى ان قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار يجرى حاليا تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها اليوم على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.