سعر الذهب اليوم.. استقرار المعدن الأصفر في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو الجاري، بعدما شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الأيام الماضية، نتيجة لما سببه فيروس كورونا المستجد من تداعيات كثيرة أثرت على الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم يستقر في نهاية التعاملات

شهد سعر الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 886 و888 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 775 و777 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 664 و666 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و216 جنيها.

ويشهد الذهب حالة من التذبذب بين الزيادة والنقصان، حيث أكد تجار الصاغة أن هناك العديد من الأسباب وراء الزيادة التي طرأت على أسعار الذهب، يأتي على رأسها حدوث ارتفاع جديد في الأسعار بالبورصات العالمية وأسواق المال، ما يسبب في ارتفاع سعر الأوقية ليصل إلى نحو 1716 دولارا.

وأشار إلى أن هذه الزيادات في الأسعار بالطبع، أدت إلى تراجع معدلات الإقبال وانخفاض متواصل لحجم المبيعات فضلًا عن أن ارتفاع أسعار الذهب المتواصل تؤرق المقبلين على الزواج، خصوصا أن شبكة العروس أصبحت عبئا ثقيلا عليهم.

من جانبة قال الدكتور واصفي واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إن الملاحظ أن الإقبال على شراء الذهب انخفض بشدة وذلك لعدة أسباب منها منها تردى الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن تلك الفترة وهي موسم الامتحانات وعلى رأسها الثانوية العامة، ونهاية الفصل الدراسي دائمًا ما تلتهم 90% من دخل الأسرة بسبب معدلات الإنفاق على الدروس الخصوصية.

فيما تراجع سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة ولكن تراجعا طفيفا بالمقارنة بارتفاعات التى قدرت بـ47 قرشا، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين ليباع بالبنك الأهلي المصري 16.21 جنيه مقابل 16.11جنيه للشراء.

وقال متعاملون في سوق الصرف، لـ"الوطن"، إن التراجع فى سعر الدولار بالنسبة للجنيه غير ملحوظة وليس لها أي علاقة بالمشكلات الاقتصادية التي يعنيها الاقتصاد المصري لكن لأسباب عالمية يتأثر بها الجنيه المصري كسائر العملات الأخرى بحسب علس الحريرس نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية.

عوامل صعود وهبوط سعر الذهب

ويرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل يأتي من بينها عوامل تتعلق بـ"العرض والطلب"، وسعر أوقية الذهب عالميًا، إضافة إلى وجود تغيرات تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهذه العوامل تعد من أهم العوامل التي يجب مراعاتها بصفة مستمرة يوميًا عند تحديد الأسعار، كما أن احتياطي الذهب الموجود في بنوك العالم له تأثير على سعر الذهب أيضًا، حيث إن أي عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الاحتياطي من شأنه أن يساعد في عملية تحريك أسعار الذهب العالمية، لا سيما في الدول الصناعية الكبرى.

يشار إلى أن المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية علق على ارتفاع أسعار الذهب، مؤخرا.

وقال رئيس شعبة الذهب، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن العلاقة وثيقة بين ارتفاع أسعار الذهب والاضطرابات الموجودة على مستوى العالم والجائحة التي يمر بها العالم، والدول التي تتعرض للانهيار حاليًا.

وأضاف جيد، أن العلاقة بين هؤلاء والدول علاقة عكسية وأنه كلما زادت الاضطرابات تزيد يزيد سعر الذهب وأن كلما انخفضت اقتصاديات الدول لجأ البعض للذهب كملاذ أمن، مطالبا بالتفريق بين الطلب العالمي والطلب المحلي للذهب.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على الذهب يتمثل في بيع الأشخاص للأسهم ولجؤهم للذهب كملاذ أمن وأن هناك طلبًا محليًا لشراء الذهب لاستخدامه: "المفروض موسم الصيف جيد جدا لمشتريات الدهب وفيه مناسبات الزواج ونتعشم في الوقت اللي جاي يحصل رواج مع زيادة ساعات العمل".

وأشار جيد إلى أن القطاع الصناعي للذهب يحتاج لدعم نظرًا لوجود عمالة لديه مقترحًا أن يكون الدعم ضريبي وتسهيلات الشراء والبيع عن طريق البنوك.