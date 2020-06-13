انخفاض طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ777 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، بقيمة جنيهًا واحدًا، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 886 و888 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 775 و777 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 664 و666 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و216 جنيها.