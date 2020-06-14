توقيع غرامات على 9 سائقين وركاب لعدم ارتداء الكمامة بمطروح

أعلن المهندس محمد القط مدير إدارة مواقف مطروح، شن حملة تفتيش ومتابعة لحركة السيارات، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن توقيع 9 مخالفات على سائقين وركاب لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار "القط" إلى إحالة 5 مخالفات أخرى لسيارات أجرة إلى مباحث المرور لوجود مخالفات، مشيرًا إلى استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والمفاجئة لمواقف السيارات لضبط أي مخالفات، مع التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.