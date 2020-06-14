الثلاثاء.. وزير الطيران يعقد مؤتمرا لعرض خطة استئناف الرحلات الخارجية 

أعلنت وزارة الطيران المدني، قبل قليل، عقد مؤتمر صحفي لعرض خطة وزارة الطيران المدني، لاستئناف رحلات الطيران الخارجية بعد تعليقها بسبب أزمة فيرس كورونا.

ويُعقد المؤتمر بحضور محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 يونيو الجاري، بقاعة الاجتماعات الرئيسيه بوزاره الطيران المدني.

يناقش المؤتمر، جميع الجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران المدني، وكل الأمور الأخرى المتعلقة بالوزارة على مستوى قطاع الطيران، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي يعقده الوزير منذ توليه منصبه الوزاري.

ومن أهم الحوافز التىيقدمتها الحكومة ووزارتها المعنية لقطاع السياحة ما يلي:

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

2. مدّ العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

3. منحت وزارة البترول تخفيضًا على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد.

4. منحت وزارة الطيران المدني شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

5. كما منحت وزارة الطيران أيضًا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كل المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يومًا.