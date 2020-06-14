نائب يشيد بمشهد رفع رئيس البرلمان لتوصيات "تنسيقية الأحزاب": تاريخي

وصف أحمد زيدان عضو مجلس النواب، وعضو "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، جلسة النواب حول قانون مجلس النواب، بـ"التاريخية"، مؤكّدًا أنَّ هناك رؤية داخل مجلس النواب، حيث استمعت الجلسة للرأي والرأي الآخر.

وقال عضو البرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنَّ "مشهد رفع رئيس البرلمان لتوصيات تنسيقية شباب الأحزاب، كان تاريخيًا".

وعن إرجاء مناقشة قانون مجلس الشيوخ، أوضح "زيدان"، أنَّ هناك تعقيدات عن نسبة المرأة الممثلة في مجلس الشيوخ، وهناك حوار يجرى حول هذا الأمر إلى جانب عدة قوانين جار مناقشتها.