أكرم حسني يتقدم بشكوى لـ"الموسيقيين" ضد سارقي لحن "بالباقي لبان"

استنكر الفنان أكرم حسني، سرقة لحن أغنيته "بالباقي لبان" الأغنية الدعائية لمسلسلة الرمضاني السابق "رجالة البيت"، مؤكدًا أنه ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "حسني": "الحقيقة دي مش أول مرة اتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه، أنا مش ضد اي شكل من الاشكال الفنية طالما بتتقدم في اطار من الاحترام للمهنة و للمجتمع لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة مجهود و تعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".

وتابعت: "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الاخير في رمضان اللي فات اسمها (بالباقي لبان) من كلماتي و لحن بلال سرور و توزيع كينج وتفاجأت من يومين أنه تم سرقة لحن الاغنية و اتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه (هلا و الله) و واحد اسمه (خد فطيرك)".

وواصل: "دي مش اول مرة ابقي عامل اغاني سواء من الحاني او من الحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و يتعمل بيه اغاني و دي سرقة صريحة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية

وواصل: "يتم حاليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن الاصلي للأغنية و بتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".