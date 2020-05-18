اتهام أكرم حسني بقتل فنان شهير في الحلقة 25 من رجالة البيت

واجه بومبا (أكرم حسني) اتهاما بقتل فنان شهير خلال أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل رجالة البيت بطولة كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

بدأت أحداث الحلقة بمشاهدة كل من "فرح" والتي تجسد دورها عارفة عبد الرسول وهي زوجة عم عيد والد تيمون (أحمد فهمي)، و"تونة" والتي تجسد دورها الفنانة ويزو وهي زوجة "بومبا"، أحد المسلسلات العربية، مبدين إعجابهم ببطل المسلسل، وهو ما يثير غيرة "بومبا".

يتفق تيمون وبومبا على تهديد الفنان الشهير برسالة من أجل أن يبتعد عن الفن بسبب غيرته على زوجته، ولكنه يكتشف أنه مقتول في أحد الأماكن الموجودة فيها، وبسبب غباء صديقه "تيمون" والذي يجسد دوره أحمد فهمي يثبت التهمة عليه بدلا من إخراجه منها.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.