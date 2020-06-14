رشا مهدي تدعم شريف منير: "كلنا معاك بنحبك.. وبنحب بناتك"

دعمت الفنانة رشا مهدي، الفنان شريف منير عبر حسابها بموقع تويتر بعد واقعة التنمر بحق بناته.

وكتبت رشا "‏⁧‫شريف منير‬⁩ قامة فنية مصرية وطنية. ‏و زي ما كان طول عمره قدوة و مثل لفنانين كتير.. النهاردة بيكون قدوة و مثل لينا و لأي حد بيتعرض للإساءة و التنمر.‏ كمل وكلنا معاك وكلنا بنحبك و بنحب بناتك القمرات ربنا يحفظهم".

نشر الفنان شريف صورة لبناته عبر "إنستجرام"، وظهرت في الصورة ابنتيه كاميليا وفريدة، وكتب على الصورة: "فريدة شريف منير اللى قاعدة.. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

ولاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبل جمهور.