الصين على أعتاب موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا

سجلت الصين أمس ارتفاعاً كبيراً فى أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن 57 حالة إصابة، منها 38 حالة محلية و19 حالة وافدة من الخارج، لتكون تلك الحصيلة الأعلى فى الإصابات اليومية منذ أبريل الماضى، وسط مخاوف من موجة ثانية لوباء «كوفيد - 19»، وأرجأت سلطات بكين عودة الطلاب فى المدارس الابتدائية التى لم تستأنف الدراسة بعد، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلقت شركة خطوط جنوب الصين الجوية رحلتها من داكا إلى قوانجتشو 4 أسابيع اعتباراً من 22 يونيو، لمخاوف من إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد ما أظهرت الفحوصات إصابة 17 راكباً بالفيروس.

وأفادت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم، بواقع نحو 142 ألف حالة، ليقارب إجمالى الإصابات 8 ملايين إصابة، بواقع 7.897.248، وفقاً لموقع «وورلد ميتر».

وسجلت الهند ارتفاعاً قياسياً جديداً فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 11989 إصابة جديدة، ما يجعل الهند فى المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، وقال نائب وزير الصحة فى دلهى مانيش سيسوديا، إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف شهر يوليو المقبل.

الهند تحول 500 عربة قطار إلى مستشفيات عزل بعد وصولها المركز الرابع عالميا

وأكد وزير الداخلية الهندى، أميت شاه، أن وزارة السكك الحديدية ستوفر 500 عربة قطار، سوف يتم تزويدها بالمعدات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، موضحاً أن هذا من شأنه توفير 8 آلاف سرير إضافى.

وأخلت السلطات الإسرائيلية، أمس، منزل الرئيس الإسرائيلى رؤيفين ريفلين، من العاملين به، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، وتم إلغاء الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها فى يوم آخر. وانضم وزير الصحة الكازاخستانى، يلجان بيرتانوف، إلى قائمة مصابى فيروس كورونا، بعد ظهور نتائج تشخيصه الإيجابية.