طبيب جراحة في الصين يوضح أسباب عودة إصابات كورونا للصين مرة أخرى

بعد نجاح الصين في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تاكدت إصابة 11 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83075 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان قال إنه بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على فيروس كورونا شبه الكاملة، تفاجأنا بتسجيل إصابات من 4 إلى 5 أشخاص مؤكدة في سوق للجملة يبيع اللحوم والفواكة في جنوب مدينة بكين.

وأضاف الوعري لـ"الوطن"، أن فيروس كورونا المنتشر حول العالم له سلالات متعدد، كل دولة تضع موصفات سلالاتها لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أن السلالالة الجديدة غير التي كانت في الصيت وتشبة الموجودة في أوروبا وأستراليا، لكن مازلت عملية البحث والفحوصات جارية.

وتابع أخصائي جراحة الصدر، أنه هناك احتمالين عن ظهور إصابات جديدة، الأول: أن الصين تستورد كميات كبيرة من اللحوم، والإصابات ظهرت في سوق بيكين للحوم والأسماك، مما يعني أنها من المحتمل أن تكون قادمة من الخارج وأثار الفيروس على عبوات اللحوم، وعن بقاء الفيروس طوال مدة السفر أكد "اللحوم تنقل بواسطة ثلاجات منذ خروجها من المصنع وحتى الأسواق مما يعني احتمالية بقاؤوها حية".

وعن الأحتمال الثاني، أكد أنه من الممكن أن تكون نتيجة بدء عودة الصينين إلى بكين مرة آخرى، إلي جانب عودة البعض من الخارج، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون حامل للفيروس دون أعراض، وزار السوق، وكان سببا في الإصابات الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى تشخيص 46 حالة لا تحمل أي أعراض لهذا الفيروس عن طريق عينة البلعوم، والكشف عن طريق مسحة PCR، وسيجرى التحقق، غدا، هل هي تلك الحالات فعلا مصابة أم لا؟