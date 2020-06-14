بعد شهادة الزوجة.. دفن جثة قتيل القنطرة غرب المنتحر

قررت نيابة القنطرة غرب، اليوم، دفن جثمان الشاب المنتحر، والذي حاول قتل زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه أول أمس الجمعة، وذلك بعد شهادة زوجته للنيابة بأن الزوج هو القاتل بسبب ظروف نفسية كان يمر بها.

وعاين فريق من النيابة العامة جثة قتيل القنطرة غرب، وحضر تشريح الجثة، وأظهرت المعاينة الأولية للطبيب الشرعي، أن القتيل في العقد الثالث من العمر، وأنه مصاب بطعنة بالبطن وجرح قطعي بالرقبة، مع احتمالية إحداث القتيل الإصابات بنفسه بعد طعن المصابين.

وكان المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات بالإسماعيلية، قد أمر بانتداب فريق النيابة العامة بمعاينة مواقع حادث انتحار مواطن بالقنطرة غرب بعد محاولته قتل أسرته بالكامل، بمنطقة نمرة 2 بالقنطرة غرب.

واستمعت نيابة القنطرة برئاسة محمد العبودي إلى أقوال الجيران وشهود الحادث، وطالبت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب بالعثور على رجل مقتول بالطعن، وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الأب يدعى "م.ا.ا"، وشهرته حمادة 35 سنة، "سائق توك توك"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه.

كما تبين وجود شروع في قتل طفلتيه، "تسنيم" 6 سنوات، و"جنا" 4 سنوات، واللتان أصيبتا بطعنات، بينما خضعت الزوجة وزوجه شقيق الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتهما.