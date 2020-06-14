رزان مغربي تخرج من الحجر الصحي بعد تصوير برنامج "اغلب السقا"

نشرت الفنانة رزان مغربي فيديو لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد الحجر الصحي الذي خضعت له، بعد تصويرها برنامج "اغلب السقا".

وعلقت رزان" علي الفيديو قائلة، "بعد 21 يوم حجر ومع بداية فصل الربيع كنت بلبنان عم صوّر برنامج #اغلب_السقا. وبأول مشوار بعد الحجر لقيت حالي فجأة عم غنّي هيدي الغنّية لانها بكل بساطة حسّستني بطاقة ايجابية رائعة".

يذكر أن الفنانة رزان مغربي صورت برنامج "اغلب السقا"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي علي قناة mbc مصر .