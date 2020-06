رزان مغربي تخرج من الحجر الصحي بعد تصوير برنامج "اغلب السقا"

View this post on Instagram

بعد ٢١ يوم حجر و مع بداية فصل الربيع كنت بلبنان عم صوّر برنامج #اغلب_السقا . و بأول مشوار بعد الحجر لقيت حالي فجأة عم غنّي هيدي الغنّية لانها بكل بساطة حسّستني بطاقة ايجابية رائعة. #الدنيا_ربيع شو هيّ غنّيتكن المفضلة؟