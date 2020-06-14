وزير الأثار يكشف ميزة السياحة في مصر للأجانب.. ويتوعد الفنادق المخالفة

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في الوقت الراهن في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالنسبة للسائح الأجنبي مقارنة بدول أخرى فتحت بلادها للسياحة، فقال "تميزنا جاهزية المطارات، والمناخ الجاف، وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك وجود الشواطئ"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأوضح "العناني"، أن السياحة الداخلية بدأت بالفعل تنشيط جوانبها عبر جاهزية الفنادق المصرح لها بالعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية المعلنة كاشفاً أن عدد الفنادق التي وفقت اوضاعها وقابلة للعمل بلغ نحو 232 فندق من إجمالي 1300 فندق، موضحًا أن 60% من تلك الفنادق التي وفقت أوضاعها وجاهزة لاستقبال السياحة تقع في نطاق الثلاث محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح.

وأكد وزير السياحة، أن الفنادق المصرح لها بالعمل اعتادت على العمل في الاجراءات الاحترازية منذ الشهر الفائت، متوعدًا أي فندق يقدم على مخالفة القواعد الخاصة بعمل الفنادق وفقاً للإجراءات الاحترازية بالغلق في ذات اليوم، "هنقفلها في نفس اليوم وده حصل من إمبارح سحبنا ترخيص فندق بالأمس خالف القواعد لان اي فندق سيخالف القواعد لا يضر نفسه بل يضر مصر كلها ".