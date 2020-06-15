حظك اليوم الاثنين 15-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالبراءة الدائمة، بالإضافة إلى أنه يحمل داخل أعماقه طفلا صغيرا يحب دائما الانطلاق، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 سبتمبر.